Pranzo di Natale ad Ariano: Panacea non dimentica chi è solo e in difficoltà

Mattinata di super lavoro per i volontari di Panacea nell'ex centro sociale di piano di zona ad Ariano Irpino. La grande tavolata è pronta per tradizionale pranzo di Natale all'insegna della solidarietà.
Decine di consegne sono state già effettuate direttamente nelle abitazioni di persone sole, ammalate e in difficoltà. Altre, circa una cinquantina giungeranno nella sala addobbata a festa per trascorrere una giornata in allegria e spensieratezza, mettendo da parte almeno per un giorno i problemi quotidiani.
"Abbiamo avuo anche quest'anno una straordinaria adesione - afferma Maria Spina Pratola - colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto in noi sostenendoci, mostrando grande generosità, ristoranti, forni, alimentari, pasticcerie.
Ogni aiuto è stato preziosissimo per raggiungere il nostro obbiettivo che è quello di regalare un sorriso a chi è meno fortunato. Da parte di tutta la famiglia di Panacea un augurio affettuoso di buon Natale a tutti.