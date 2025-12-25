Montevergine, l'Abate Guariglia: "Un Natale di speranza" "Insieme sono certo che supereremo anche questo momento delicato"

Nelle scorse ore lo scambio di auguri per il Natale al Palazzo Abbaziale del Loreto. Il saluto dell'Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, un messaggio di pace per il mondo, di speranza e di abbraccio alla comunità benedettina per un Natale con il Santuario off-limits, condizionato dalla frana del 25 novembre scorso. "Buon Natale alla mia comunità monastica di Montevergine, custode del Santuario, che sta vivendo un particolare momento. Coraggio dico a voi. Gesù nasce ancora una volta per noi. Insieme sono certo che supereremo anche questo momento delicato. Maria, la Madre di Dio, come serbava nel suo cuore le opere di Dio, così vegli sul nostro Santuario". Nelle scorse ore l'Abate Guariglia ha raggiunto anche il carcere di Bellizzi Irpino: l'abbraccio ai detenuti, un invito alla fratellanza. "Come spesso accade in queste occasioni c'è anche chi si sente solo e abbandonato, più del solito. Vi invito, perciò, a non dimenticare queste persone e a far loro sentire la nostra vicinanza perché il Natale ci ricorda che Dio si è fatto vicino a noi a tal punto da assumere la nostra natura umana e nascere da una donna, la Madre di Dio. Buon Natale amici e felice 2026, amen".