Piano sviluppo e coesione: efficientamento energetico al comune di Casalbore Una casa comunale più efficiente e sostenibile

Lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 10.30, presso la sala consiliare della casa comunale, si terrà un convegno informativo dedicato agli interventi di efficientamento energetico realizzati sull’edificio comunale.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Casalbore guidata dal sindaco Emilio Salvatore, rappresenta un momento di informazione e condivisione con la cittadinanza dei risultati raggiunti grazie ai lavori eseguiti, finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e la funzionalità della casa comunale.

Gli interventi sono stati finanziati nell’ambito del piano sviluppo e coesione (Psc) del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e si inseriscono nel più ampio percorso intrapreso dall’ente per la riduzione dei consumi energetici, il contenimento dell’impatto ambientale e la valorizzazione del patrimonio pubblico.