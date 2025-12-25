Ariano, babbo Natale al pronto soccorso: "Sono qui per dirvi grazie" Una visita a sorpresa molto gradita dal personale sanitario diretto da Silvio D'Agostino

Ha bussato alla porta del pronto soccorso, come un normale paziente e simpaticamente ha detto agli infermieri di turno in accettazione: "Ho camminato tanto, fatemi un controllo, ne dovrò fare ancora tanta di strada per portare doni nelle case".

Alla fine ha rivolto un sorriso a tutti, facendosi riconoscere e donato agli operatori sanitari, medici Gaetano Lisella e Matteo De Luca, infermieri e Oss qualche dolcetto immortalando la sua visita a sorpresa.

"E' un gesto che parte del cuore, verso chi come voi non conosce soste soprattutto in queste giornate di festività, lontano dagli affetti familiari.

Grazie per tutto ciò che fate ogni giorno. Siete in pochi ma buoni. E speriamo che il nuovo anno possa essere migliore per tutti, in salute e si possa potenziare questa struttura di vitale importanza per tutti. Buon Natale angeli del soccorso". Una visita a sopresa quella di Aldo Gallo di Montecalvo Irpino, non nuovo a sorprese del genere.