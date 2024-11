Potenza-Avellino: scontri tra tifosi all'esterno del "Viviani" Contatti all'esterno dell'impianto sportivo in zona Università

Al termine del match Potenza-Avellino 0-0, valido per il quattordicesimo turno del campionato di Serie C (girone C) e giocato allo stadio "Alfredo Viviani" con calcio d'inizio alle 12.30, si sono registrati momenti di forte tensione con il contatto tra le due tifoserie all'esterno dell'impianto sportivo nei pressi della sede dell'Università della Basilicata con il lancio fumogeni. Pronto intervento da parte della Polizia di Stato, non ci sarebbero fortunatamente feriti negli scontri. Il tifo organizzato biancoverde ha avuto accesso al settore ospiti del "Viviani" a gara iniziata (verso il decimo minuto del primo tempo). Alle 15.15 la partenza dei supporter irpini per il viaggio di ritorno.