Coldiretti da Ariano: "Rilanciare il settore olivicolo per creare occupazione" E' in gioco un'importante opportunità per le aree interne

Piano olivicolo e zootecnico delle aree interne. E' stato questo il tema di un affollato incontro promosso da Coldiretti Avellino ad Ariano Irpino in una delle sale dell’hotel Villa Kristall con la partecipazione dei massimi riferimenti istituzionali regionali e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, a partire dal docente dell’Università degli Studi di Pisa e presidente dell’accademia nazionale dell’olivo e dell’olio, Riccardo Gucci.

Un vero e proprio momento di approfondimento sul piano olivicolo regionale e alle notevoli risorse stanziate. La sfida è quella di aumentare e rendere ulteriormente performanti le superfici già olivetate o che potranno esserlo in futuro.

Si guarda con particolare attenzione anche al settore zootecnico sul quale la regione Campania ha deciso di investire nelle aree interne con uno stanziamento di 15 milioni di euro che serviranno sia per programmare interventi strutturali all'interno delle aziende che per offrire consulenze e formazione a quelle piccole realtà che non hanno i mezzi per provvedere autonomamente.

Per Maria Tortoriello e Veronica Barbati, due donne dinamiche e preparate al comando, rispettivamente, direttrice e presidente di Coldiretti Avellino:

"Si tratta di un'importante opportunità per le nostre aree interne - ha ribadito - puntiamo al rilancio dei nostri allevamenti, un settore quello dell'olio che ha tanto da esprimere in Irpinia al pari del vino. Una vera e propria rivoluzione, per implementare nuovi impianti e avere maggiori superfici olivetate, proprio in questo periodo storico in cui l'olio tira tanto e la richiesta è altissima essendo davvero scarsi i quantitativi. Il nostro obiettivo è quello di puntare all'eccellenza e alla qualità, rilanciare l'economia nelle aree interne e creare occupazione, scommettendo soprattutto sui giovani imprenditori agricoli. Dobbiamo assolutamente fare di più e far conoscere a tutti quelle che sono le opportunità legate al piano olivicolo proprio per le nostre aree interne."