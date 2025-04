Fidapa a Mirabella: "Avvicinare le giovani donne al mondo della politica" Due giornate di convegno nella Valle del Calore, in campo Campania e Calabria

Le fidapine di Campania e Calabria sono chiamate a due giornate di Convegno Distrettuale Young "Leading Edge: Esploriamo insieme il nostro potenziale per affrontare nuove altitudini", domani, sabato 12 e domenica 13 aprile al Mirabella Hotel.

Il doppio appuntamento, a cura della Fidapa-Bpw Italy Distretto Sud Ovest Calabria-Campania, nasce con l’obiettivo di avvicinare le giovani donne al mondo della politica, offrendo loro strumenti pratici e teorici per affrontare con consapevolezza e sicurezza questo ambito. L’intento è quello di creare uno spazio di crescita e confronto, in cui poter esplorare il proprio potenziale e rafforzare le competenze necessarie per diventare protagoniste attive del cambiamento.

Il programma si articola in due momenti: una fase teorica, con interventi formativi e riflessioni sui principali aspetti della comunicazione politica e una fase pratica, con esercitazioni e attività mirate a sviluppare sicurezza, padronanza di sé e capacità comunicative efficaci.

Tra i temi principali che saranno affrontati:

Il linguaggio della politica, per imparare a comunicare con autorevolezza e chiarezza.

La gestione delle emozioni, trasformando ansia e insicurezza in strumenti di forza.

Il linguaggio del corpo, per acquisire consapevolezza dell’impatto che postura, sguardo e gestualità hanno nella comunicazione.

Durante il convegno ci sarà l’opportunità di ascoltare testimonianze di giovani donne già attivamente coinvolte in ambito politico che condivideranno la loro esperienza e offriranno spunti concreti per affrontare le sfide di questo percorso.

"Il messaggio chiave dell’evento - spiega Giusy Di Flumeri, Referente Young Fidapa Bpw Italy

Distretto Sud Ovest - è che il cambiamento parte da noi: dalla nostra capacità di metterci in gioco, di credere nelle nostre competenze e di costruire insieme una rete di donne determinate a fare la differenza. Sarà un’occasione di crescita, ispirazione e confronto, in cui esploreremo nuove possibilità e ci prepareremo a raggiungere “nuove altitudini”, sia personali che professionali".

La parte di formazione pratica si terrà domani, a partire dalle 11:00 a cura di Paolo Franzese, Digital coach, sul tema “Voice Mastery: tecniche per parlare con efficacia e sicurezza - IKIGAI - 10 leggi della semplicità”; e alle ore 14:30 da Floriana Fragnito, Sociologa Studi di Genere e Politiche di Pari Opportunità facilitatrice di Tdo che terrà il Workshop “Teatro dell'oppresso: ribaltare la scena - pratiche di depatriarcalizzazione".

La parte pratica sarà preceduta, alle ore 10:30, dai saluti istituzionali di Franca Dora Mannarino, Presidente Fidapa Bpw Italy, Distretto Sud Ovest, Nadia Savino, Presidente Sez. Grottaminarda Fidapa Bpw Italy, Annalisa D'Introno, Referente Young Fidapa Bpw Italy Nazionale, Cettina Corallo, Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy.

Introdurrà il tema Giusy Di Flumeri, Referente Young Fidapa Bpw Italy Distretto Sud Ovest. E domenica il convegno "Giovani Donne in Politica: Sfide e Opportunità"; si comincia alle 9:30 con i saluti Franca Dora Mannarino, Presidente Fidapa Bpw Italy Distretto Sud Ovest, a seguire Rosa Ciampa, Vicepresidente Sez. Grottaminarda Fidapa Bpw Italy, Giancarlo Ruggiero, Sindaco di Mirabella Eclano, Giusy Di Flumeri, Referente Young Fidapa Bpw Italy Distretto Sud Ovest, Ilaria Minichiello, Referente Young Sez. Grottaminarda Fidapa Bpw Italy, Rosaria Bruno, Vice Presidente Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale della Regione Campania; modera Nadia Savino, Presidente Sez. Grottaminarda Fidapa Bpw Italy. Alle ore 10:00 “Dialoga Con”: Elisa Forte, Giornalista, Francesca Agostino, Giurista Specializzata in Affari Parlamentari, Antonella Garofano, Docente di Marketing e Strategia all'Università Vanvitelli, Nadia Savino, Presidente Sez. Grottaminarda Fidapa Bpw Italy. Alle ore 11:00 gli interventi di Virgina Pascucci, Assessora del Comune di Grottaminarda, Raffaella Rita D'Ambrosio, Assessora del Comune di Mirabella Eclano, Viviana Di Leo, Assessora del Comune di Andria.