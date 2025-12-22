Avellino, settimana di Natale col maltempo e per la Vigilia torna la neve

l’Irpinia si prepara a vivere una parentesi piovosa ed instabile, che avrà inizio a partire dalla seconda parte della giornata di domani. Lo annunciano i metereologi dell'osservatorio di Montevergine, che prevedono neve in vetta sul Partenio per il giorno della Vigilia di Natale.
Previsioni per domani, Martedì 23 Dicembre 2025 dell'osservatorio di Montevergine: sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Nella seconda parte della giornata, potranno verificarsi precipitazioni sparse, in genere di debole o moderata entità. Temperature: minime stazionarie o in lieve flessione, massime in leggero calo. Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.
Previsioni per dopodomani, Mercoledì 24 Dicembre 2025: si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso, con diffuse precipitazioni che si alterneranno con timide schiarite. Non sono esclusi fenomeni a tratti intensi a ridosso dei principali comprensori montuosi, dove peraltro sono attese nevicate a partire, in genere, dai 1300-1400 metri. Temperature: in genere flessione. Venti: moderati o tesi dai quadranti meridionali, con locali rinforzi.