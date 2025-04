Avellino: prospettiva maxischermo per la sfida con il Team Altamura L'amministrazione comunale guarda all'epilogo della stagione regolare: il motivo

Domenica (ore 19.30) l'Avellino vivrà la gara con il Monopoli con un nuovo sold-out al "Partenio-Lombardi" (capienza da 9080 posti). Ieri, in pochi minuti, sono stati polverizzati i biglietti per la sfida contro i pugliesi e tra i tifosi, in particolar modo tra quelli privi del tagliando d'accesso all'impianto sportivo di contrada Zoccolari, filtrava l'idea e la speranza di un maxischermo in città. Il Comune di Avellino vuole definire un programma relativo alla trasmissione dell'evento in un'area allestita, ma non per il match di domenica, bensì per l'ultima gara di campionato, quella in programma sabato 26 (ore 16.30) con l'Avellino che ospiterà il Team Altamura. A metà mese è fissata l'approvazione del bilancio, passaggio chiave per l'amministrazione comunale. Da quel momento in poi il sindaco, Laura Nargi, potrà lavorare con i tecnici sulla definizione di uno o più maxischermi per l'ultimo turno di campionato: è l'obiettivo di Palazzo di Città per il finale della stagione regolare.