Festa della Musica, ad Avellino recital di canzoni napoletane Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa della Musica

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa della Musica, iniziativa che in Italia è patrocinata dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, la SIAE, l’AIPFM e la RAI.

Per l’occasione, venerdì 21 giugno alle ore 11.00, la Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino propone, nella meravigliosa cornice del Giardino degli Odori del Carcere Borbonico di Avellino, in collaborazione con la Compagnia Teatro degli Eventi, un recital di canzoni tratte dal repertorio classico napoletano (voce e violino di Marta Pignataro).

Durante la mattinata, inoltre, sono previste visite guidate al complesso monumentale del Carcere Borbonico e al Museo Irpino.