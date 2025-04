Ariano: Incontro pasticceria apre le porte e stupisce tutti con il nuovo look La sfida di Roberta Puopolo e Rosario Cavalletti nel segno della tradizione e continuità

E’ l’immagine più bella e significativa di una grande forza lavoro nelle aree interne che lascia ben sperare. Incontro pasticceria torna a stupire tutti ad Ariano Irpino, nella sua sede originale con un nuovo look davvero travolgente.

Una nuova sfida per Roberta Puopolo e Rosario Cavalletti nel segno della tradizione, innovazione e continuità con un pensiero speciale rivolto al grande Pietro Puopolo, a cui va il merito di aver dato l'avvio e la giusta motivazione a quella che oggi è diventata una grande realtà.

Tantissimi sacrifici, entusiasmo, caparbietà, nel portare avanti un progetto di rinnovamento davvero altamente qualitativo.

L'emozione di Roberta: "Ci siamo rimessi in gioco e questo soprattutto grazie ad un grande team che ci ha dato la forza di andare avanti. Dedico questo traguardo a mio padre, è lui che ci ha guidato nel nostro lavoro. Un progetto da lui iniziato e fortemente desiderato e oggi portato a termine in suo onore".

Tre sacerdoti per una benedizione che diventa ancora più solenne. La gioia di don Alberto Lucarelli: "Credo che sia un traguardo non solo dell'Incontro, questo luogo rinomato, fiore all'occhiello dell'Irpinia e direi anche di più. Un augurio ai proprietari e all'intero team. Non una semplice pasticceria, ma molto di più. E tutto questo, fa onore alla famiglia e all'intera città di Ariano.