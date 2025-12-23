Montevergine, Santuario chiuso: Mamma Schiavona è in diretta: si prega via web Una webcam fissa consente di collegarsi sul sito dell'Abbazia per poter pregare da remoto

Resta chiuso il Santuario di Montevergine, dopo la frana dello scorso 26 novembre e sono tanti i pellegrini delusi nel non poter raggiungere il Santuario Benedettino per le Feste. "Sono numerosi i fedeli che in questi giorni esprimono il desiderio di affidare una preghiera alla Madonna di Montevergine - spiega l'Abate Guariglia -.

Come già comunicato, il Santuario resta straordinariamente chiuso al pubblico in questo Santo Natale 2025.

Tuttavia, per mantenere viva la vicinanza spirituale con la nostra Mamma Schiavona, è possibile collegarsi al sito ufficiale e osservare in diretta, attraverso la webcam a trasmissione continua, l'immagine sacra custodita nel Santuario.

Un piccolo gesto che speriamo possa offrire conforto e speranza a tutti coloro che desiderano affidarsi all'intercessione di Maria".

