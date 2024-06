Speciale Ballottaggi: la diretta tv su Otto Channel per i nuovi sindaci campani dalle 14.45 di lunedì la trasmissione speciale dell'emittente regionale sul canale 16

Speciale elezioni. Domani a partire dalle 14 e 45 su Otto Channel tv, canale 16 del digitale terrestre, potrete seguire in diretta lo spoglio elettorale nei dieci comuni impegnati nel ballottaggio per l'elezione del sindaco.

Ospiti in studio e collegamenti video in diretta in particolare dai comitati elettorali dei candidati e dai seggi di Avellino, Torre Annunziata, Montoro, Nocera Superiore e San Giuseppe Vesuviano. La trasmissione sarà condotta da Paola Iandolo affiancata dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo. Inviati nei comuni al voto Gianbattista Lanzilli, Angello Giuliani, Filippo Notari e Rossella Strianese.