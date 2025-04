Avellino: pioggia e bufera di vento, notte di paura: cadono calcinacci in centro Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti in via Pironti

a cura di

Pierluigi Melillo

martedì 15 aprile 2025 alle 08:49



Dalla mezzanotte scorsa resta in vigore l'allerta gialla in Campania