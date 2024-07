Avellino, la processione in onore della Madonna delle Grazie: ecco chi c'era Decine di fedeli alla processione che ha attraversato le strade della città

Una tradizione che si è rinnovata nel centro di Avellino nel segno della grande devozione nei confronti della Madonna delle Grazie. Nel pomeriggio decine di fedeli hanno preso parte alla processione che si è snodata attraverso le strade del quartiere dei Cappuccini lungo rione Parco e via Circumvallazione per poi concludersi nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie.

Un rito al quale gli avellinesi, in particolare gli abitanti di questa zona della città ma non solo, sono fortemente legati. Solo l'altro giorno nella chiesa avellinese c'era stata la testimonianza laica di fede di Claudia Koll chiamata dall’amico padre Angelo, conosciuto in un corso di counseling: l’attrice romana ha raccontato la sua storia trasmettendo grandi emozioni al pubblico presente.