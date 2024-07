Il professore Ricci consegna al Ministro Zangrillo i risultati della CoreAcademy Il direttore scientifico della CoreAcademy ha illustrato al Ministro la particolarità del progetto

Il professore di economia della Federico II, l'irpino Paolo Ricci, ha consegnato al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il volume dei PWs delle prime due edizioni di CoreAcademy. Grande soddisfazione per il docente dell'Università di Napoli che ha raggiunto un risultato davvero di grande prestigio portando all'attenzione del governo l'eccezionale lavoro che in questi anni viene portato avanti dalla CoreAcademy che avvicina i talenti del mondo dell'Università alle aziende presenti sul territorio campano.

Ecco i progetti delle prime due edizioni dell'Academy

La prima pubblicazione dei Quaderni di CoreAcademy (a cura di Paolo Ricci, Guido Capaldo e Renato Civitillo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024) rappresenta un viaggio a ritroso che raccoglie e ripercorre i progetti aziendali concepiti, sviluppati, valutati e presentati nelle prime due edizioni dell’Academy.

L’enorme laboratorio di persone, idee, progetti e aspirazioni che, a partire dal 2021, la “CoreAcademy. Conversion and Resilience”, oggi alla sua quarta edizione, ha restituito alla comunità i frutti dei primi due anni di contaminazione tra Università, Impresa, Pubblico, Privato, Formazione e Lavoro in scena nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio, a Napoli.

La raccolta dei Project Work delle edizioni 2021-22 e 2022-23 è, dunque, la migliore sintesi di quanto fatto: allieve ed allievi dell’Academy – operando a stretto contatto con le figure manageriali delle tre aziende partner dell’iniziativa Core (KPMG, DXC, EXPRIVIA) – hanno ideato e progettato in prima persona approcci risolutivi a sfide sociali complesse, in un clima di costante confronto multidisciplinare e innovativo.

I Quaderni – nel loro significato di uno zoom sul momento più delicato dell’esperienza formativa in CoreAcademy (la transizione dall’aula all’azienda) sono la testimonianza più tangibile della mission e del valore della community di Core.

Il volume è stato consegnato a Roma, il 2 luglio scorso, al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, dal Direttore Scientifico Prof. Paolo Ricci. Grande apprezzamento per l’iniziativa formativa e per il volume sono stati espressi dal Signor Ministro.