Ferrante: A16 arteria strategica, massimo impegno per sicurezza sistema viario Da Avellino l'appello del deputato e sottosegretario al Mit

"L’A16 rappresenta un’arteria vitale che non collega solo Napoli ad Avellino, ma che connette il versante tirrenico e quello adriatico della Penisola; una cerniera fondamentale tra la Puglia e la Campania, lungo una tratta che ancora oggi sconta l’assenza di collegamenti ferroviari adeguati al reale fabbisogno di trasporti."

Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto al convegno promosso oggi ad Avellino dalla Siap, sul tema "Nuovi Progetti sulla sicurezza stradale in A16”.

"L'attenzione del Mit sulla sicurezza della nostra rete viaria - ha continuato il Sottosegretario - è massima, alla continua ricerca delle soluzioni tecniche migliorative che possano implementarla. Se da una parte stiamo lavorando per accelerare la realizzazione della nuova linea alta capacità Napoli-Bari, dall’altra abbiamo chiaro quanto sia importante garantire corrispondenti livelli di funzionalità all’A16, figlia della visione prospettica dell'onorevole Fiorentino Sullo, che collega le stesse aree e assicura multimodalità ai trasporti in quella tratta.

Il Mit, pertanto, in sinergia con il concessionario, sta esaminando tutte le soluzioni tecniche da poter adottare per contenere e superare le criticità che ancora oggi impongono limitazioni alla velocità e alla viabilità su talune parti di quell’asse. Guardiamo con fiducia al futuro, incentivati dalle progettualità che nascono da momenti di dibattito come quello odierno" ha concluso Ferrante.