Pro loco Gesualdo: "C’è chi sporca, chi guarda, e chi si rimbocca le maniche" Domani, alle 8 del mattino, i cittadini si ritroveranno in piazza per pulire il paese

"Domani, domenica 6 aprile, alle ore 8:00 in Piazza Umberto I, un gruppo di cittadini si ritroverà per pulire il paese, armati di guanti, buste e naturalmente di zappe.

Non sarà una manifestazione ufficiale. Non ci sarà l'autorizzazione del Comune. Ma ci sarà qualcosa di molto più potente: la dignità di un paese che non vuole arrendersi all’incuria". E' quanto scrive in una nota la pro loco di Gesualdo.

"L'iniziativa si chiama "Trovamm'c na' zapp" e nasce da un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: riappropriarsi degli spazi comuni attraverso piccoli gesti di cura, unendo le generazioni e ricostruendo il senso di comunità.

Il gruppo aveva presentato regolare richiesta al Comune più di un mese fa. Silenzio. Nessuna risposta. Né un sì, né un no. Solo indifferenza.

Non ci scoraggiamo certo per un no detto in silenzio dichiarano gli organizzatori. La voglia di fare non ce la può togliere nessuno. A qualcuno forse dà fastidio vedere cittadini che si attivano senza bandiere, senza interessi politici, solo per amore del paese. E così, mentre l’amministrazione tace, la gente agisce.

Domani non ci saranno comizi, né permessi ufficiali. Ci saranno mani sporche di terra, sorrisi condivisi, erbacce estirpate e angoli dimenticati che torneranno a respirare. Tutto sarà svolto nel pieno rispetto delle regole: nessun blocco stradale, nessun mezzo meccanico, solo buonsenso e civiltà.

Un gesto semplice ma fortissimo, che racconta molto di più di mille delibere: la voglia di non cedere alla rassegnazione. Chi parteciperà riceverà anche una maglietta simbolica con il logo dell’iniziativa.

Ma il vero premio sarà un paese un po’ più pulito e un po’ più unito. Per cambiare le cose - si legge nel comunicato - a volte basta una busta, un paio di guanti, un sorriso… e ‘na zapp!” Domani, chi ama davvero Gesualdo sa dove trovarsi: in piazza, alle 8. A spalare silenzio. E piantare speranza".