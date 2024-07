Sportello Mepa: 40 milioni di acquisti in Irpinia nel primo semestre 2024 L'annuncio del direttore Gerardo Santoli

A livello regionale nel primo semestre 2024 il valore degli acquisti delle Amministrazioni della Campania sul Mepa è stato di circa 404 milioni di euro mentre il valore delle vendite dei fornitori aventi sede nella regione è stato poco più di 328 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’Irpinia, la pubblica amministrazione ha fatto acquisti per 40.278.529,00 in calo di 16 milioni rispetto allo stesso periodo del 2023. Di questi, il 57% sono andati ad aziende del territorio.

Le aziende irpine abilitate sul Mepa sono 2.833 ed hanno effettuato vendite per oltre 33 milioni (33.240. 405,00) in calo di circa 13 milioni rispetto al primo semestre 2023. Le vendite effettuate dalle imprese irpine per il 69 % sono state in favore di amministrazioni locali. Attualmente sono 1.360 le amministrazione irpine ( non solo comuni, ma anche Asl, Scuole, ecc,) che si sono abilitate sul portale Mepa..

“Il mercato elettronico della P.A può essere una opportunità per tante piccole e medie aziende della nostra provincia,- afferma il presidente di Confimprenditori nonché direttore dello Sportello Gerardo Santoli - il dato che bisogna registrare è che purtroppo solo il 57% delle aziende registrate sul Mepa poi si attivano realmente e che il 69% per cento delle aziende irpine hanno venduto solo a pubbliche amministrazioni della provincia di Avellino. Negli ultimi sei mesi registriamo un aumento delle aziende iscritte e vi è stato un incremento delle aziende che hanno effettuato almeno una vendita. Lo scopo dello Sportello Mepa di Confimprenditori è seguire le aziende non solo in fase di registrazione, ma anche successivamente nell’iter necessario a partecipare alle varie proposte di acquisto delle Pa.”

Lo scopo dello sportello Mepa di Confimprenditori è seguire le aziende non solo in fase di registrazione, ma anche successivamente nell’iter necessario a partecipare alle varie proposte di acquisto della Pubblica amministrazione. Lo sportello Mepa di Confimprenditori Avellino è attivo presso Via Moccia 100 e risponde al numero 0825-784671