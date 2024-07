Confindustria Campania, Emilio De Vizia è il presidente Stamane la svolta, superate le divisioni interne: decisiva la mediazione del presidente Vigorito

Emilio De Vizia è il nuovo presidente di Confindustria Campania. Stamane la svolta al termine del direttivo dei presidenti delle cinque province campane. Dopo una fase di stallo è stata ritrovata l'intesa che ha consentito al numero uno degli industriali della provincia di Avellino di essere delegato a ricoprire l'incarico.

De Vizia si è detto particolarmente soddisfatto dell'esito del confronto che ha visto nel ruolo di mediatore il presidente di Confindustria Benevento, l'avvocato Oreste Vigorito, il cui intervento è stato importante per il superamento delle divisioni interne. Per De Vizia un incarico di prestigio con l'ambizioso obiettivo di rilanciare Confindustria in una fase cruciale per la ripresa dello sviluppo e dell'economia della Campania.

Barone: complimenti a De Vizia

“Complimenti e auguri all’amico Emilio De Vizia, da oggi nuovo presidente di Confindustria Campania. Sono sicuro che con le sue capacità imprenditoriali e professionali saprà rappresentare al meglio le istanze degli industriali campani in una corretta interlocuzione con le istituzioni“.

Così il responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini premier, Luigi Barone, a proposito della elezione questa mattina del nuovo presidente di confindustria Campania. “Ho avuto modo di apprezzare personalmente l’impegno costante di Emilio De Vizia per il territorio, garantendo adeguata rappresentanza a tutti gli imprenditori. Sono convinto che farà molto bene alla guida di Confindustria Campania“, conclude Barone.