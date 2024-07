Avellino, la Regione: piattaforma Valle Ufita finanziata con nostre risorse Risposta al centro destra locale che aveva dato merito al governo e a Salvini

"La piattaforma logistica della Valle dell’Ufita è un’opera strategica di grande impatto, nella quale la Regione Campania ha sempre creduto e che ha finanziato con proprie risorse".

Lo dichiarano in una nota congiunta l'assessore al governo del territorio e all'Urbanistica della Regione Campania, Bruno Discepolo, e il presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti del Consiglio regionale della Campania Luca Cascone. "Siamo impegnati da tempo su questa area - spiegano - ad immaginare un percorso di sviluppo che parta da importanti opere infrastrutturali in corso di realizzazione, come la Linea AV/AC Napoli-Bari e la nuova Stazione Hirpinia, e lavoriamo a specifiche linee di azione che trovano un quadro di riferimento nel Masterplan della Valle dell’Ufita. Auspichiamo che a questa opera possa presto affiancarsi il finanziamento della Piattaforma logistica di Ponte Valentino a Benevento, inserita dalla Regione stessa nell’elenco delle opere da finanziare con i Fondi Fsc".