Avellino, ecco la giunta Nargi: "E' un esecutivo di tecnici esterni" Spiccano l'avvocato Edo Volino e Lucia Forino. C'è anche l'ex vicesindaco di Bacoli

Nasce la giunta Nargi. La sindaca di Avellino conferma quelle che erano le anticipazioni della vigilia. E stamane in consiglio comunale nei banchi degli assessori si sono accomodati tutti tecnici esterni. Restano fuori gli eletti.

Tra i volti nuovi spiccano l'avvocato Edoardo Volino, già presidente dell'ordine di Avellino, la dirigente scolastica Lucia Forino e l'ex vicesindaco di Bacoli, Marianna Illiano che sarà all'Urbanistica.

Prime scintille in aula. Antonio Gengaro dall'opposizione ha preannunciato che abbandoneranno l'aula perché "chi non può fare l'assessore non è degno neanche di essere consigliere comunale", riferendosi alla bocciatura di tutti gli ex assessori che sono stati eletti.

Stizzita la replica della Nargi: questo è vergognoso.

Escono dall'aula Gengaro, Santoro e Bellizzi ma i consiglieri del Pd restano al loro posto. Notata nell'aula del consiglio comunale la presenza del sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che ha preannunciato possibili forme di collaborazione con il comune di Avellino.

