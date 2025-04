Solofra, manutenzione notturna della galleria di Solofra: si parte domani sera Il tunnel sarà interdetto al traffico dalle 22 alle 6 da domani sera 14 al 16 aprile

di Paola Iandolo

Manutenzione notturna nel tunnel in direzione Avellino della galleria Monte Pergola: si parte da qdomani sera. Manutenzione che prevede la chiusura del tunnel e viabilità modificata sul raccordo Avellino-Salerno. Sarà in esclusivo orario notturno così deciso da Anas la chiusura della galleria lungo il raccordo 2 «di Avellino» per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria nella canna attualmente in esercizio (in direzione Avellino, a doppio senso di circolazione). Il tunnel sarà interdetto al traffico dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo nei giorni compresi tra lunedì 14 e mercoledì 16 aprile. Anas rassicura le attività notturne sono programmate per ridurre al minimo i disagi di circolazione.

Il tratto interessato

Nel dettaglio, la chiusura interesserà la tratta tra lo svincolo di Serino e quello di Solofra, con obbligo di uscita per i veicoli e deviazioni lungo i percorsi alternativi già collaudati in occasioni precedenti. La circolazione sarà quindi dirottata sulle strade comunali e provinciali «via Panoramica», SP5 e SP574, con apposita segnaletica. In alternativa, per chi viaggia in direzione Avellino, si consiglia anche l'uscita a Montoro sud e l'utilizzo delle SP90, SP145, SP88 con rientro sulla SS7/bis in località Bellizzi Irpino.

I mezzi pesanti

Per i mezzi superiori a 6,5 tonnellate o destinati al trasporto di merci pericolose diretti ad Avellino, dovranno seguire obbligatoriamente il percorso autostradale A30 «Caserta-Salerno» e A16 «Napoli-Canosa». I lavori alla galleria Monte Pergola rappresenta uno dei più significativi progetti di riqualificazione avviati da Anas. C'è attesa per il riavvio dei lavori nella canna in direzione Salerno, la cui conclusione è prevista per luglio 2026. I successivi interventi si sposteranno poi nella canna in direzione Avellino. I lavori includono l'installazione di nuovi impianti tecnologici, rivestimenti illuminotecnici con pannelli in alluminio, e misure di sicurezza avanzate all'interno del tunnel e in prossimità degli imbocchi. Il progetto è stato affidato al Consorzio Stabile SCARL Infratech, subentrato alla società Ici, precedentemente incaricata della manutenzione straordinaria.

Le richieste delle amministrazioni

Nel frattempo, i sindaci Nicola Moretti di Solofra, Salvatore Carratù di Montoro e Vito Pelosi di Serino hanno scritto al Prefetto chiedendo una convocazione di una nuova riunione con Anas e la nuova ditta al fine di avere delucidazioni sul cronoprogramma per la ripresa del cantiere nella galleria Monte Pergola. Si auspica da parte delle fasce tricolori che si rispettino i tempi di consegna di una galleria più sicura.