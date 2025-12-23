Ariano: si reca in uno studio medico per una visita e muore sul marciapiede Infarto fulminante per un uomo di 75 anni

Stava per entrare in un centro medico per sottoporsi ad una visita, quando improvvisamente si è accasciato al suolo sul marciapiede ed è morto. E' successo ad Ariano Irpino in via XXV aprile. La vittima, è un 75enne di Fontanarosa.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di un parente ed alcuni passanti. Un infarto fulminante che non gli ha dato scampo.

A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo in cui è avvenuto il decesso sono giunti poco dopo i carabinieri i quali hanno informato dell'accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento. Nessun dubbio sulle cause, morte per arresto cardiocircolatorio e salma restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.

E' stata l'impresa di onoranze funebri Casale di Taurasi ad effettuare il recupero e il trasferimento del defunto nel paese d'origine a Fontanarosa per lo svolgimento dei funerali.

E' il secondo decesso per arresto cardiaco nel giro di poche ore e in circostanze diverse. Ieri sera (leggi qui), la triste scomparsa di Antonietta De Donato, attivissima Oss in servizio al centro Padre Pio di Grottaminarda che ha lasciato tutti sgomenti.