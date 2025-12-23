Ariano: si reca in uno studio medico per una visita e muore sul marciapiede

Infarto fulminante per un uomo di 75 anni

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di un parente ed alcuni passanti. Un infarto fulminante che non gli ha dato scampo...

Ariano Irpino.  

Stava per entrare in un centro medico per sottoporsi ad una visita, quando improvvisamente si è accasciato al suolo sul marciapiede ed è morto. E' successo ad Ariano Irpino in via XXV aprile. La vittima, è un 75enne di Fontanarosa.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di un parente ed alcuni passanti. Un infarto fulminante che non gli ha dato scampo. 

A nulla è valso ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo in cui è avvenuto il decesso sono giunti poco dopo i carabinieri i quali hanno informato dell'accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento. Nessun dubbio sulle cause, morte per arresto cardiocircolatorio e salma restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.

E' stata l'impresa di onoranze funebri Casale di Taurasi ad effettuare il recupero e il trasferimento del defunto nel paese d'origine a Fontanarosa per lo svolgimento dei funerali.

E' il secondo decesso per arresto cardiaco nel giro di poche ore e in circostanze diverse. Ieri sera (leggi qui), la triste scomparsa di Antonietta De Donato, attivissima Oss in servizio al centro Padre Pio di Grottaminarda che ha lasciato tutti sgomenti. 

