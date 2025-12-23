"Sono tante le cose inspiegabili della vita, come la tua morte così improvvisa" La scomparsa di Antonietta ad Ariano Irpino a due giorni dal Natale

Ha lavorato fino a ieri mattina in quella che era diventata la sua seconda casa: il centro Padre Pio Rsa di Grottaminarda, definito il suo orgoglio per l'amore e la passione che nutriva da sempre per il lavoro che svolgeva. Nessuno avrebbe mai immaginato di non rivederla più.

Antonietta De Donato, 52 anni è stata fulminata da un infarto che non gli ha dato scampo, a due giorni dal Natale. Una notizia tristissima per Ariano Irpino e l'intera struttura sanitaria presso la quale operava.

"Siamo frastornati, è un lutto che ci ha colpito profondamente, non riusciamo a darci una spiegazione. Antonietta era una lavoratrice di lungo corso, un simbolo di questa struttura ormai da anni - fa sapere la direzione - non una semplice Oss, era molto di più. Si è dedicata con amore, dolcezza, delicatezza al fianco di tante persone fragili, anziani e disabili. Una assiduità e serietà nel suo lavoro fuori dal comune. Non si fermava mai ed era pronta a svolgere qualsiasi attività anche oltre il suo normale ruolo di operatrice socio sanitaria. Sempre sorridente e grintosa, portava la gioia fino a rendere meno triste la vita di tante persone ricoverate. Sapeva tirarle su con i suoi modi sempre simpatici, allegri e garbati. Una donna straordinaria. Perdiamo davvero una forza importante, una mamma e un'amica".

Sorridente e solare in ogni scatto Antonietta. Le foto erano da sempre la sua passione. Ci piace ricordarla con queste sue frasi:

"Brilla anche quando tutto è nero. Sono tante le cose inspiegabili della vita. Una di queste è che piove sempre sulle persone che meritano il sole".

Lascia il papà Nicola Maria, la mamma Liberata Giardino, i figli Vito e Nicola. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Lo Conte in contrada Cerreto ad Ariano Irpino. Orario visite 8.30-12.30 - 15.00-19.30. I funerali si svolgeranno domani 24 dicemvre alle ore 9.30 nel Santuario Madonna di Fatima, nel piano di zona ad Ariano Irpino.