Ariano, Panacea: "Vi aspettiamo per il tradizionale pranzo di Natale" Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà nel piano di zona

"Ci ritroveremo tutti a tavola, per un momento di solidarietà, convivialità e condivisione, vi aspettiamo in tanti per trascorrere insieme un sereno Natale".

E' l'appello della presidente di Panacea Odv Maria Spina Pratola ad Ariano Irpino. Anche quest'anno, come da tradizione, i volontari saranno in prima linea nei locali dell'ex centro sociale di piano di zone per il consueto pranzo di Natale.

"Abbiamo avuto già una buona adesione, ma ci sono ancora posti disponibili". L'appello è rivolto a tutti, giovani, adulti, anziani, persone che vivono da sole, stranieri.

"Il pranzo di Natale, non conosce confini ed età. La nostra porta è aperta a tutti. Vi aspettiamo il 25 dicembre alle ore 12.00 per condividere insieme una giornata di grande gioia. Un grazie sincero intendiamo rivolgerlo a tutti i commercianti che ci stanno sostenendo e che hanno mostrato grande disponibilità nell'offrire ognuno qualcosa. L'augurio è quello di trascorrere una felice giornata insieme".