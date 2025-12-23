Confindustria Avellino: completato il rinnovo delle sezioni di categoria Un passaggio strategico per il rafforzamento della rappresentanza associativa

Confindustria Avellino ha concluso il rinnovo degli organi direttivi delle sezioni di categoria, non ancora rinnovate, un passaggio strategico per il rafforzamento della rappresentanza associativa e per il sostegno al sistema produttivo del territorio.

Il percorso di rinnovo ha coinvolto sei sezioni, chiamate a individuare i nuovi rappresentanti che guideranno le attività nei prossimi anni, con l’obiettivo di affrontare le principali sfide del contesto economico, promuovere innovazione e competitività e rafforzare il dialogo con le istituzioni.

I nuovi assetti confermano l’impegno di Confindustria Avellino nel valorizzare le competenze imprenditoriali locali, favorendo la partecipazione attiva degli associati e il confronto sui temi strategici per lo sviluppo industriale, la sostenibilità, la formazione e il lavoro.

Il calendario dei rinnovi ha preso avvio il 20 novembre 2025 con la sezione Legno, che ha eletto Presidente Maurizio Romano dell’azienda I.C. Imbal Center Srl .

Il 21 novembre 2025 è stata la volta della Sezione Grafici e Cartotecnici, che ha nominato presidente Giancarlo De Vito dell’azienda Italpack Cartons Srl.

Il percorso è proseguito il 9 dicembre 2025 con il rinnovo della sezione alimentare, che ha eletto presidente Fabrizio Basso dell’azienda Basso Fedele e Figli Srl.

L’11 dicembre 2025 si è riunita la sezione informatica, che ha scelto come presidente Andrea Giorgio dell’azienda Aliendata Srl.

Il 15 dicembre 2025 è stata rinnovata la sezione chimici, vetri e materie plastiche, che ha eletto presidente Flavio Consalvi dell’azienda Sediver Spa.

Il ciclo dei rinnovi si è concluso il 19 dicembre 2025, con la sezione Attività Diverse, che ha nominato presidente Alberto Manganiello dell’azienda Asi-Dev Ecologia Srl.

Attraverso il rinnovo delle sezioni, Confindustria Avellino conferma il proprio impegno nel promuovere una visione condivisa delle sfide legate a competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo del territorio.

Sono stati inoltre eletti componenti del consiglio generale

Gerardo Capaldo

Francesco Colella

Gaetano Confalone

Marco De Matteis

Mike Taurasi

Confindustria Avellino augura buon lavoro ai presidenti e ai componenti del consiglio generale, ringraziando i presidenti ed i componenti del consiglio generale uscenti per il contributo offerto all’associazione.