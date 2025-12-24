Bari-Avellino: l'arbitro ha diretto una delle due semifinali di Supercoppa Sabato (ore 19.30) la sfida al "San Nicola" che chiuderà il 2025 della Serie B

La gara Bari-Avellino, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato (ore 19.30) allo stadio "San Nicola", sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine con Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Simone Pistarelli della sezione di Fermo assistenti e con Giuseppe Mucera della sezione di Palermo quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Cosso della sezione di Reggio Calabria con Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale AVAR. Zufferli è reduce dalla semifinale di Supercoppa a Riad: ha diretto Napoli-Milan 2-0. Sui social impazza da giorni il dialogo tra il fischietto friulano e Giovanni Di Lorenzo, catturato dalla ref-cam per la posizione del pallone su una punizione. Sono quattro i precedenti per l'Avellino con Zufferli: il 2-0 biancoverde sulla Ternana dell'8 marzo 2020, vigilia del lockdown nazionale e dello stop dei campionati per il covid, la sconfitta dei lupi a Francavilla Fontana (1-0) del 6 dicembre 2020, il ko rimediato dall'Avellino a Catania (3-1) del 21 marzo 2021 e la vittoria della squadra di Braglia sul Palermo nel ritorno degli ottavi playoff del 26 maggio 2021 (in foto). Sono, invece, 6 i precedenti con il Bari per il direttore di gara di Udine: 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Diciottesima Giornata

Modena-Monza: Bonacina

Spezia-Pescara: Zanotti

Carrarese-Mantova: Marcenaro

Catanzaro-Cesena: Crezzini

Empoli-Frosinone: Pezzuto

Juve Stabia-Sudtirol: Marinelli

Sampdoria-Reggiana: Collu

Venezia-Virtus Entella: Di Marco

Palermo-Padova: Piccinini

Bari-Avellino: Zufferli