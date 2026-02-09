Zecchino: "Siamo di fronte a crimini efferati ai danni delle comunità" E' indignato il sindaco di Montaguto, dopo l'azione violenta ai danni dell'ufficio postale in paese

"Siamo di fronte a veri e propri crimini efferati ai danni delle piccole comunità". E' indignato il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino, nella Valle del Cervaro, dopo l'azione violenta dei malviventi ai danni dell'ufficio postale del suo paese. Clicca qui per rivedere le immagini.

Il primo cittadino montagutese, è stato tra i primi a giungere sul posto e ad allertare i carabinieri, mentre l'auto, con all'interno i componenti della banda si dileguava verso la strada provinciale che porta alla statale 90 delle puglie. Qui l'intervista integrale.

C'è un dato significativo, da approfondire. Secondo qualche abitante, potrebbe trattarsi di una banda proveniente dal napoletano e forse non dalla vicina Puglia. "L'accento di uno dei componenti, sembrava campano".

La preoccupazione di Zecchino è legata soprattutto ai disagi: "Prevediamo tempi di ripristino piuttosto lunghi per l'ufficio, con disagi enormi per la popolazione, fatta per lo più di persone anziane e impossibilitate a muoversi. E' una grande perdita per noi. Qui non ci sono banche e l'ufficio postale è l'unico riferimento per la nostra comunità. La speranza è che si faccia davvero presto".