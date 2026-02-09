Incidente tra bus della scuola e autocarro: due studenti in ospedale ad Ariano E' successo a Flumeri durante un viaggio alternanza lavoro del De Gruttola

E' di due studenti finiti in ospedale al Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, il bilancio di in incidente stradale che ha visto coinvolto a Flumeri un pulmino dell'istituto scolastico De Gruttola e un autocarro.

Gli studenti stavano facendo ritorno a casa da un viaggio di istruzione, alternanza lavoro. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi per gli occupanti, ma solo tanto spavento.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino, per accertare la dinamica dell'incidente che poteva avere conseguenze molto più serie.

E sempre a Flumeri, lungo la famigerata strada Asi, due automobilisti rimasti in panne a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, a causa dello stato di precarietà in cui versa l'arteria, ormai completamente disastrata e ad altissimo rischio. Le ultime precipitazioni hanno finito per aggravare una situazione già difficile.