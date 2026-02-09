Ruggero II, Gambacorta: "Prima di fare dichiarazioni, sarebbe meglio informarsi" "Quel goffo tentativo di attribuire a "quelli di prima" le responsabilità su ogni cosa"

"Nel goffo tentativo di attribuire a “quelli di prima” le responsabilità in testa a se stessi e alla propria filiera politica si è portata avanti una operazione di disinformazione ai danni dei giovani studenti del Ruggero II, dicendogli che il Liceo Dorso fu accorpato nel 2014, quando ero Sindaco di Ariano Irpino e Presidente della Provincia di Avellino.

Niente di più falso. L’organizzazione della Rete Scolastica per l’anno 2013-14 fu approvata dalla giunta della regione Campania con la deliberazione n. 32 in data 8 febbraio 2013 e non furono ammesse deroghe. Ovviamente non ero sindaco e non ero presidente della provincia a febbraio 2013".

E' quanto afferma in una nota l'ex primo cittadino arianese Domenico Gambacora, oggi segretario provinciale di Azione Avellino.

"L’accorpamento fra IC Covotta e IC Calvario fu deciso a seguito del mancato raggiungimento dei 400 iscritti da parte della Covotta. Con la stessa delibera fu sancita la fusione fra l’Istituto Magistrale Dorso e l’ITG Bruno a seguito del mancato raggiungimento dei 400 iscritti da parte del Dorso.

Anche Istituti leggermente sopra quota 400 iscritti furono accorpati. Freddi numeri che rendevano ineludibile la riorganizzazione della Rete Scolastica rispetto alla soglia minima di 400 alunni allora in vigore nei Comuni Montani, come Ariano". Gambacorta così conclude: "Se prima di fare dichiarazioni assolutamente infondate ci si informasse un po’ di più..."