Da Flumeri ad Ariano: un carico di pasta per le famiglie bisognose

Volontari di Panacea in campo per la distribuzione

L'iniziativa

Ariano Irpino.  

Un carico di pasta da Flumeri ad Ariano Irpino, per distribuirla a famiglie, anziani e persone sole in difficoltà . In campo i volontari dell'associazione Panacea.

La responsabile Maria Spina Pratola

"Desideriamo ringraziare ancora una volta, l'imprenditore Armando De Matteis, per la grande disponibiltà mostrata nei confronti della nostra associazione e persone in serie difficoltà. Un aiuto prezioso che va ad unirsi al pacco alimentare distribuito in questi giorni.

Non è la prima volta che il pastificio Armando manifesta il proprio sostegno al fianco di persone meno fortunate". 

Il dato

La Campania si conferma nel 2024-2025 tra le regioni con i più alti tassi di povertà in Italia ed Europa, con circa il 43,5% della popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale. Oltre una famiglia su dieci vive in condizioni di povertà assoluta, con un forte impatto sulla povertà minorile e una strutturale debolezza lavorativa

