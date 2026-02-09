Avellino blitz dei Carabinieri: 40enne trovato in possesso di 1 chilo di cocaina L'operazione dei militari nel capoluogo

Era da tempo monitorato il 40enne di Avellino trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina, che nascondeva all'interno della propria abitazione. Il blitz dei carabinieri di Avellino si è reso necessario per impedire che l'uomo potesse disfarsi della droga e per lui è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere a Bellizzi Irpino. In attesa della convalida da parte del Gip del Tribunale di Avellino della misura cautelare disposta dalla Procura, le indagini proseguono.