Era da tempo monitorato il 40enne di Avellino trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina, che nascondeva all'interno della propria abitazione. Il blitz dei carabinieri di Avellino si è reso necessario per impedire che l'uomo potesse disfarsi della droga e per lui è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere a Bellizzi Irpino. In attesa della convalida da parte del Gip del Tribunale di Avellino della misura cautelare disposta dalla Procura, le indagini proseguono.
Avellino blitz dei Carabinieri: 40enne trovato in possesso di 1 chilo di cocaina
L'operazione dei militari nel capoluogo
