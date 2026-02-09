Avellino, Giustizia riparativa: domani incontro pubblico al carcere borbonico

di Paola Iandolo
Domani, martedì 10 febbraio 2026, alle 10:45, nella Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà l’incontro pubblico “Un altro modo è possibile”, promosso dall’associazione “Il Lampione della Cantonata“. L’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo giuridico, educativo e della società civile per riflettere sul significato della pena oggi e sul ruolo della giustizia riparativa nei percorsi di responsabilizzazione e ricomposizione del conflitto.
Nel corso dell’iniziativa, sarà presentato un documentario dedicato a esperienze maturate in ambito carcerario e territoriale. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane mentre il video sarà introdotto da Pietro Centomani, responsabile del montaggio, e da Giuseppe Centomani, coordinatore tecnico del Centro di Giustizia Riparativa e di aiuto alle vittime di reato.
A moderare l’incontro sarà l’avvocata Giovanna Perna, presidente dell’associazione promotrice. L’evento si inserisce in un percorso di approfondimento culturale e giuridico volto a promuovere una riflessione sul futuro della pena e sulle possibilità di integrazione della giustizia riparativa nei contesti istituzionali e sociali.
Gli interventi previsti:
- S.E. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino;
- Maria Covelli, Presidente della Corte d’Appello di Napoli;
- Francesca Spena, Presidente del Tribunale di Avellino;
- Francesco Raffaele, Procuratore facente funzione presso il Tribunale di Avellino;
- Don Marco Pagniello, Direttore di Caritas Italiana;
- Antonio D’Orta, Direttore Caritas diocesana di Avellino;
- Maria Rosaria Casaburo, Direttrice della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino;
- Claudia Nannola, Direttrice dell’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Campania;
- Avv. Biancamaria D’Agostino, Consigliera CNF – Gruppo di lavoro “Approfondimento del sistema detentivo”;
- Avv. Fabio Benigni, Presidente COA Avellino;
- Avv. Simona Barbone, Giunta UCPI;
- Avv. Gianpaolo Catanzariti, Responsabile Osservatorio Carcere UCPI;
- Avv. Francesca Palma, Consigliera CNF – Commissione per le persone private della libertà personale;
- Sergio D’Elia, Segretario dell’associazione Nessuno Tocchi Caino;
- Samuele Ciambriello, Garante regionale per le persone private della libertà personale.
Gli interventi offriranno prospettive diverse sia sul rapporto tra pena, responsabilità e comunità e sia sul valore educativo dei percorsi riparativi, con particolare attenzione alle nuove generazioni.