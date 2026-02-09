Congresso, Piero De Luca compatta il Pd irpino: verso la candidatura unica L'arrivo di De Luca Jr porta pace nei dem di Avellino: in un'ora di confronto accordo raggiunto

Intesa raggiunta nel Pd di Avellino in attesa del congresso di fine mese. Candidatura unica confermata, quella di Marco Santo Alaia che mette d'accordo tutte le anime del Pd. Oggi pomeriggio ad Avellino è arrivato Piero De Luca che ha messo intorno al tavolo della segreteria del partito di via Tagliamento i referenti del partito irpino. "Abbiamo avuto un confronto interessato, aperto e produttivo - ha detto il segretario regionale dei Dem De Luca- . Credo ci siano le condizioni per avviare un percorso unitario per la candidatura unitaria di Marco Santo Alaia. Con grande senso di responsabilità e maturità i componenti del partito hanno trovato una intesa. Una unità che non vuol dire azzeramento delle sensibilità e immobilismo del partito, anzi, vuol dire riuscire a valorizzare tutte le sensibilità del partito in un quadro più ampio e complessivo".

Valorizzare tutte le anime del partito

"Tutte le forse del partito devono partecipare del lavoro della comunità - spiega De Luca -. Così rilanciamo la forza di un partito forte del brillante risultato delle scorse regionali. Ora ci attendono le sfide delle provinciali e delle comunali di maggio. Penso anche al comune di Avellino, dove ci aspetta una grande sfida elettorale. Dobbiamo rilanciare la città, prendendo le distanze dal governo di Festa e del Centrodestra. Ora dobbiamo lavorare e non perdere tempo. "

Il tema campo largo

"Le scadenze sono tante e non potevamo non avere un nuovo segretario. Ora apriremo un tavolo con centrosinistra, per una coalizione ampia con dentro tutte forze alternative al centrodestra. Sono certo troveremo la quadra su un candidato unico e autorevole - spiega De Luca -. Al centro ci saranno programmi seri e credibili che diano risposte ai nostri cittadini".