Orgoglio irpino alle Olimpiadi invernali: Giuseppe da Forino a Milano-Cortina Giuseppe è fisioterapista dipendente del Centro Insieme e collaboratore esterno della Santa Rita

di Paola Iandolo

“Mio figlio è partito venerdì per il villaggio olimpico di Milano”: sono le parole, piene di orgoglio, di Giovanni Vottariello, poliziotto in pensione di Forino all’indomani dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il figlio, Giuseppe, è infatti uno dei 30 professionisti selezionati nello staff di fisioterapisti che rimarrà a Milano per tutto il periodo delle Olimpiadi invernali (e probabilmente anche per le successive Paraolimpiadi). Un periodo durante il quale la speranza è che Giuseppe venga chiamato in causa il meno possibile: lui e il suo staff devono essere pronti ad intervenire per ogni eventuale emergenza medica che dovesse coinvolgere gli atleti in gara.

Giuseppe Vottariello, che esercita la professione di fisioterapista da anni sul territorio irpino - è dipendente del Centro Insieme e collaboratore esterno della Clinica Santa Rita - ha raggiunto ora questo nuovo e brillante risultato grazie al proprio curriculum e al proprio spirito di iniziativa: qualche mese fa ha voluto partecipare al bando predisposto dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi ed è stato scelto tra centinaia di pretendenti; un risultato che ha poi consolidato durante il successivo colloquio che ha sostenuto a Milano e che gli ha permesso infine di entrare a far parte del selezionato staff di 30 fisioterapisti.

Giuseppe si è laureato nel 2014 ed ora è in procinto di conseguire anche una laurea magistrale in fisioterapia presso l’Uuniversità degli studi dell’Aquila, dopo un master in terapia manuale conseguito nel 2016 presso la Edises di Milano: “Sto vivendo una bellissima esperienza – ha detto ai familiari durante le prime telefonate fatte in questi ultimi giorni -. E’ impressionante il mega villaggio olimpico che hanno allestito qui a Milano. Ora vi saluto che qui sta per iniziare il mio turno…”. Oggi, 9 febbraio 2026, è il quarto giorno di questa XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali (per la terza volta ospitati in Italia dopo Cortina nel 1956 e Torino nel 2006): una maratona di sport iniziata ufficialmente il 6 febbraio e che andrà avanti fino al 22. Per questa nuova emozionante esperienza arriva un grosso in bocca a Giuseppe, dalla moglie Lucia e dagli adorati figli Laviania e Giovanni.