Ariano, rami collassati da un grosso albero: intervento dei vigili del fuoco E' successo all'ingresso dell'ufficio postale, di fronte al palazzetto dello sport

Rami collassati e sospesi da un grosso albero all'ingresso dell'ufficio postale e del dipartimento di salute mentale.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Grottaminarda e in supporto un'autogru dalla centrale operativa di Avellino, per rimuovere la situazione di pericolo e mettere in sicurezza l'area in questione. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze.

E' successo proprio di fronte all'ingresso del palazzetto dello sport e dove ogni sabato avviene il mercatino rionale dell'ortofrutta.

I caschi rossi intuita la situazione di pericolo, hanno immediatamente transennato l'area al fine di poter effettuare il taglio dei rami pericolanti rimasti sospesi.

Una problematica accentuata dalle avverse condizioni meteo delle ultime ore, pioggia e vento e scarsa manutenzione nel corso degli anni, che non significa abbatterli e lasciarli mozzati.

Sono diversi gli alberi da alleggerire, soprattutto nelle zone periferiche della città. Interventi che in alcuni rioni sono stati già messi in atto dall'area tecnica comunale.