Ariano, riparato il gazebo al boschetto dopo gli atti vadalici: ora difendiamolo Era stato devastato e persino bruciato

"Non importa sapere chi lo ha riparato e riportato al suo splendore. Ciò che conta è che il gazebo in legno realizzato dagli operai della comunità montana Ufita ad Ariano Irpino, brilla nuovamente al suo posto".

Era stato devastato e persino bruciato. Un vero e proprio accanimento, che aveva indignato non poco gli assidui frequentatori del secondo polmone verde della città.

Da oggi questo luogo di pace è tornato a splendere. A notarlo per primi sono stati proprio gli assidui frequentatori dell'area verde che lanciano un appello ai giovani: "Impariamo tutti ad amare di più questo luogo, piccoli e grandi.

Prendiamo esempio dagli ospiti dell'Ariano folk festival che ogni anni oltre a vivere un'esperienza bellissima di socializzazione ha dimostrato grande rispetto e civiltà verso quest'opera. La stessa che ci auguriamo possano avere ora i ragazzi che solitamente fanno tappa nel boschetto. E' un gazebo che appartiene a tutta la città: "Difendiamolo".