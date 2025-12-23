Avellino: grande risonanza per l'evento di FenImprese L'incontro con imprenditori, professionisti ed amici per condividere idee, valori e note

Grande risonanza per l’evento di FenImprese Avellino che ieri sera presso il circolo della stampa ha incontrato imprenditori, professionisti ed amici per condividere idee, valori e note.

Il direttivo provinciale presieduto da Marco Morano, dalla direttrice Viviana Cerullo e dalla coordinatrice Martina Diana, con i presidenti di categoria ed i consulenti hanno avuto il piacere di ospitare i convenuti aprendo un dibattito che vede protagonisti i giovani imprenditori dal tema "FenImprese tra giovani, idee e territorio".

A seguire un concerto da camera eseguito dai maestri strumentisti V. Saetta al sax e G. Bufis alla chitarra, ha introdotto un momento di convivialità conclusosi con il brindisi e lo scambio degli auguri.

FenImprese dimostra l’attenzione nei confronti dei propri professionisti ed imprenditori, del territorio provinciale avellinese e con convinzione e senso di appartenenza crea continui momenti di confronto, riflessione e progettualità a beneficio della comunità imprenditoriale e professionale in modo da tutelare e rilanciare le risorse del proprio territorio.