Avellino: grande risonanza per l'evento di FenImprese

L'incontro con imprenditori, professionisti ed amici per condividere idee, valori e note

Riflessione e progettualità a beneficio della comunità imprenditoriale e professionale in modo da tutelare e rilanciare le risorse del proprio territorio...

Avellino.  

Grande risonanza per l’evento di FenImprese Avellino che ieri sera presso il circolo della stampa ha incontrato imprenditori, professionisti ed amici per condividere idee, valori e note. 

Il direttivo provinciale presieduto da Marco Morano, dalla direttrice Viviana Cerullo e dalla coordinatrice Martina Diana, con i presidenti di categoria ed i consulenti hanno avuto il piacere di ospitare i convenuti aprendo un dibattito che vede protagonisti i giovani imprenditori dal tema "FenImprese tra giovani, idee e territorio".

A seguire un concerto da camera eseguito dai maestri strumentisti V. Saetta al sax e G. Bufis alla chitarra, ha introdotto un momento di convivialità conclusosi con il brindisi e lo scambio degli auguri. 

FenImprese dimostra l’attenzione nei confronti dei propri professionisti ed imprenditori, del territorio provinciale avellinese e con convinzione e senso di appartenenza crea continui momenti di confronto, riflessione e progettualità a beneficio della comunità imprenditoriale e professionale in modo da tutelare e rilanciare le risorse del proprio territorio.

