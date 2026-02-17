Avellino: crolla albero, tragedia sfiorata: "Solo per un caso non c'era nessuno" Oggi il crollo nella Cittadella della caritas

Tragedia sfiorata nella cittadella della Carità di Avellino, in via Morelli e Silvati, dove un albero di grosso fusto è stato sradicato dal vento e pioggia ed è crollato su un container all’interno della Mensa dei Poveri don Antonio Forte. "Solo per un caso non c'era nessuno - spiega Costantino Del Gaudio, direttore della Caritas di Avellino -. I nostri ospiti alle ore 7 sono ancora nel dormitorio tra stanze e spazi comuni. L'albero è caduto sui container dove vengono smistati giochi e abiti per i poveri. Spesso ci sono persone che si fermano per prelevare oggetti e qualcuno poteva farsi male ".

Il verde fuori controllo

Un'area di transito e ritrovo per gli ospiti della struttura. Il crollo è avvenuto questa mattina intorno alle sette e solo per un caso non ci sono stati feriti. L'albero è crollato dall'area scolastica confinante con la cittadella della Carità. E solo pochi giorni fa altri rami erano caduti in un'altra zona di via Morelli e Silvati.

I platani malati

Intanto a viale Italia sono state programmati nuovi abbattimenti dei platani malati., colpiti dal cancro colorato. Altri cinque alberi malati verranno abbattuti in quello che ha sempre rappresentato uno dei punti verdi più importanti della città. La malattia che li ha colpiti, il cancro colorato, continua a fare danni nella vegetazione di Avellino. Una malattia che, purtroppo, non lascia scampo alle piante infette e che richiede, per legge, l'abbattimento immediato. Questi alberi, che sono situati sul lato di Viale Italia che confina con la Caserma Berardi, a ridosso di Via Tripoli, rischiavano di diffondere la malattia ad altre piante, se non rimossi tempestivamente.