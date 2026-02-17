Avellino abbraccia l'Europa: Erasmus tra cultura, arte ed emozioni Una settimana intensa di scambi culturali, lettura, arte e cittadinanza attiva

Dal 9 al 16 febbraio 2026 l’Istituto Comprensivo Regina Margherita – Leonardo da Vinci di Avellino ha ospitato gli studenti dell’I.E.S. “Francisco Salzillo” nell’ambito del progetto eTwinning Erasmus “Odsesionados con la lectura: aleteos de mariposas azules”. È stata una settimana intensa di scambi culturali, lettura, arte e cittadinanza attiva, che ha trasformato la città in un vero laboratorio europeo.

L’accoglienza è stata caratterizzata da esibizioni del coro e dell’orchestra scolastica, creando subito un clima di entusiasmo e condivisione. Dopo il saluto istituzionale presso la Provincia, gli studenti hanno visitato il centro storico di Avellino, approfondendo la conoscenza del territorio.

Al centro del progetto c’è stata la promozione della lettura come ponte tra culture, affiancata da strumenti innovativi come la piattaforma eTwinning, la stampante 3D e i visori immersivi. Significativa l’attività alla Biblioteca Provinciale, con la lettura del libro “Mappa delle mie emozioni”, che ha stimolato riflessioni su paure, relazioni ed emozioni. Molto coinvolgente anche lo spettacolo teatrale al buio “L’aggiustatutto”, dedicato ai temi dell’inclusione e dell’ascolto di sé.

La settimana è proseguita con visite agli Scavi di Pompei, a Napoli con un’esperienza immersiva in 3D, al Museo Irpino e al Carcere Borbonico, dove gli studenti hanno partecipato a un laboratorio di archeologia realizzando un pendaglio in argilla ispirato a un reperto antico.

Non sono mancati momenti dedicati alla sostenibilità, con una sfilata di abiti realizzati con materiali riciclati, e alla tradizione locale, grazie a un workshop di tarantella e alla visita al museo etnomusicale di Montemarano. Le giornate trascorse in famiglia e la cena finale hanno rafforzato i legami tra gli studenti.

La settimana si è conclusa con saluti emozionanti e la consapevolezza di aver costruito amicizie durature. L’esperienza Erasmus si conferma così un’importante opportunità di crescita personale, apertura culturale e costruzione di un’Europa fondata su cultura, amicizia e condivisione.