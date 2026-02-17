Malore in volo, avellinese muore di ritorno dalla vacanza negli States Dolore e cordoglio in città per la morte della 70enne

Avellinese colta da malore durante un volo aereo, di ritorno dagli States, muore a 70 anni. È successo lo scorso 30 gennaio quando, durante il volo di ritorno da un viaggio negli Usa, la signora Anna si è sentita improvvisamente male.

I soccorsi

Sono stati inutili i soccorsi tempestivi prestati dal medico a bordo e dagli organizzatori della vacanza. Il capogruppo del viaggio organizzato, che aveva accompagnato la comitiva avellinese nella vacanza oltreoceano, ha prontamente soccorso la signora, prestandole i primi aiuti e chiamando il medico. Tutto purtroppo si è rivelato inutile. Per la signora Anna non c'è stato nulla da fare.

L'atterraggio di emergenza

Il pilota ha subito provveduto anche ad effettuare un atterraggio di emergenza in Irlanda, nel disperato tentativo dicsalvarla. Purtroppo anche i sanitari irlandesi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 70enne. Fortunatamente la signora faceva parte di un viaggio organizzato.

Dolore in città

Il responsabile le è stato accanto nei tragici momenti rassicurandola, aiutandola e coadiuvando il medico intervenuto. Sono trascorsi i giorni di attesa, per le procedure di rito che si sono svolte in Irlanda. Nelle scorse ore la salma della 70enne è stata restituita ai familiari e ieri sono stati celebrati i funerali. Dolore e cordoglio nel capoluogo irpino per il decesso della donna amata e benvoluta nella comunità avellinese. In tanti sono stati vicini ai suoi parenti addolorati per il tragico avvenimento.