Avellino e provincia al voto: su 13 comuni, 6 sono commissariati

Andranno al voto 13 comuni della provincia irpina. Non sarà soltanto il capoluogo, quindi, ad andare alle urne. In provincia di Avellino sono diversi i Comuni chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. L’appuntamento è previsto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con eventuale turno di ballottaggio previsto solo per i centri più popolosi.
Tra i 13 comuni chiamati alle urne, 6 sono commissariati, compreso, ovviamente, quello di Avellino. Questo significa che circa il 46% dei comuni al voto (6 su 13) arriva alle elezioni dopo un periodo di commissariamento.
Ecco l’elenco dei Comuni irpini al voto:
Andretta: sindaco uscente Michele Miele
Ariano Irpino: Enrico Franza, sindaco uscente
Avellino (Commissariamento)
Calitri: Michele Di Maio, sindaco uscente
Castelfranci (Commissariamento)
Cervinara (Commissariamento)
Guardia Lombardi (Commissariamento)
Luogosano: Carmine Ferrante, sindaco uscente
Prata di Principato Ultra (Commissariamento)
Quadrelle: Simone Rozza, sindaco uscente
Quindici (Commissariamento)
San Mango sul Calore: Teodoro Boccuzzi, sindaco uscente
Sorbo Serpico: Maria Teresa Fontanella, sindaca uscente