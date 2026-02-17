Avellino e provincia al voto: su 13 comuni, 6 sono commissariati Circa il 46% dei comuni al voto (6 su 13) arriva alle elezioni dopo un periodo di commissariamento

Andranno al voto 13 comuni della provincia irpina. Non sarà soltanto il capoluogo, quindi, ad andare alle urne. In provincia di Avellino sono diversi i Comuni chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci. L’appuntamento è previsto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con eventuale turno di ballottaggio previsto solo per i centri più popolosi.

Tra i 13 comuni chiamati alle urne, 6 sono commissariati, compreso, ovviamente, quello di Avellino. Questo significa che circa il 46% dei comuni al voto (6 su 13) arriva alle elezioni dopo un periodo di commissariamento.



Ecco l’elenco dei Comuni irpini al voto:

Andretta: sindaco uscente Michele Miele

Ariano Irpino: Enrico Franza, sindaco uscente

Avellino (Commissariamento)

Calitri: Michele Di Maio, sindaco uscente

Castelfranci (Commissariamento)

Cervinara (Commissariamento)

Guardia Lombardi (Commissariamento)

Luogosano: Carmine Ferrante, sindaco uscente

Prata di Principato Ultra (Commissariamento)

Quadrelle: Simone Rozza, sindaco uscente

Quindici (Commissariamento)

San Mango sul Calore: Teodoro Boccuzzi, sindaco uscente

Sorbo Serpico: Maria Teresa Fontanella, sindaca uscente