Gengaro in tv replica a Nargi: "Noi scorretti? Mai preso mazzette..." Il leader dell'opposizione ospite a Otto Channel della rubrica "Il fatto del giorno" alle 20.15

Antonio Gengaro non è uno che le manda a dire. Incalzato dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo - nel corso della rubrica "Il fatto del giorno" in onda stasera alle 20.15 su Otto Channel canale 16 del digitale terrestre- rispetto all'attacco della Nargi dopo l'abbandono dell'aula consiliare nel giorno della presentazione della giunta, l'esponente del Pd è stato sarcastico: "Noi non abbiamo mai preso mazzette. La Nargi pensi ad amministrare e non si occupi di dare patenti di correttezza ai consiglieri di opposizione". Gengaro parla anche delle scelte compiute dalla sindaco per la giunta e dell'ombra dell'inchiesta della Procura che continua a pesare su Palazzo di città.