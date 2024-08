I cinesi pronti a sbarcare a Flumeri: qui un hub europeo per le auto elettriche L'indiscrezione nel giorno in cui il Ministro Urso ha convocato i sindacati per il settore auto

I cinesi di Dongfeng Motors puntano a diventare il secondo produttore di auto in Italia dopo Stellantis. E tra le possibili sedi del nuovo insediamento industriale, che dovrà fungere da hub per l’Europa, c’è l’area di Flumeri, in Valle Ufita in provincia di Avellino, che attualmente fa parte del sito di Industria Italiana Autobus, appena ceduta dalla proprietà pubblica al Gruppo Seri. La notizia è stata rilanciata stamane dal quotidiano "Il Mattino". E le indiscrezioni sono arrivate proprio nel giorno in cui si è tenuto un tavolo a Roma sul settore automotive convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nel piano dei cinesi si fa riferimento al coinvolgimento attivo della componentistica italiana come partner del gruppo cinese e non più solo come probabile fornitore, come accade generalmente nel settore. A Flumeri il sito italo-cinese verrebbe costruito ex novo con tutti i vantaggi che ne potrebbero derivare (i tempi non sarebbero comunque inferiori ai 24-36 mesi).

Già durante la fase della cessione di Industria Italiana Autobus alla nuova proprietà privata si era parlato più volte di possibili scenari industriali legati a partner internazionali, proprio alla luce della grande disponibilità di spazi nel sito di Valle Ufita. Del resto il patron del gruppo acquirente, Vittorio Civitillo, avrebbe già avuto contatti con grandi gruppi cinesi alla ricerca di costruttori di autobus per rendere più affidabile l'esperienza di Flumeri in un settore decisamente nuovo per il Gruppo Seri In.