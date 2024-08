Oratorio Estivo 2024 a Castel Baronia: "Il tratto distintivo è l'inclusione" "Impegno, entusiasmo e allegria che ci rende davvero orgogliosi"

È in corso a Castel Baronia fino al 10 agosto l'Oratorio Estivo 2024, organizzato dalle parrocchie di Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio Martire in collaborazione con l’Amministrazione comunale. "Un cammino seguendo le orme di Gesù verso Gerusalemme, come narrato dal Vangelo secondo Luca", dice il parroco Don Antonio Mele, "che porterà i ragazzi a scoprire la presenza di Gesù nella loro vita quotidiana”. Perché, come recita lo slogan "ViaVai - Mi indicherai il sentiero della vita", nonostante la frenesia della vita contemporanea, ciascuno di noi percorre la propria strada, nella consapevolezza di non essere solo. Quotidianamente, nella preghiera iniziale, vengono affrontati singolarmente i sette passi fondamentali del cammino (decidere, prepararsi, partire, camminare, arrivare, ritornare, raccontare). I partecipanti all’oratorio, d'età compresa fra i 3 e i 13 anni, sono guidati dalla gioia di una comunità di volontari che crede nel Signore Gesù e nel suo Vangelo. “Vedere l’impegno, l’entusiasmo e l’allegria dei quaranta educatori/animatori e degli oltre 60 bambini ci rende davvero orgogliosi”, afferma emozionata la neo sindaca Patrizia Reale.

L'Oratorio, oltre alla dimensione religiosa e ludico/ricreativa, promuove iniziative educative e attività manuali ed espressive attraverso laboratori artistico-creativi. Unito al clima familiare, un altro tratto distintivo dell'Oratorio è l'inclusione. Nel rispetto delle specificità di ognuno, sono stati progettati interventi che superano tutte le barriere, promuovendo uno scambio reciproco e un ambiente educativo volto a valorizzare le qualità “di tutti e di ciascuno”. Un’iniziativa lodevole per dare a tutti l’opportunità di mantenere relazioni interpersonali anche nel periodo estivo, durante la chiusura delle scuole. Infine, il 14 agosto in piazza Vittorio Veneto, in occasione della festa conclusiva "Children’s Party", i ragazzi dell’oratorio saluteranno i piccoli ambasciatori di pace del Saharawi. "Siamo orgogliosi di poter dare un piccolo aiuto a chi ne ha bisogno, attraverso la promozione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo della comunità” dichiara la presidente dell’associazione "Irpinia Life APS Castel Baronia".