Avellino, concertone: spunta Sal Da Vinci ma il 16 sarà in piazza a Castellabate Rischia di complicarsi l'accordo con il cantante

Anche senza grandi attrazioni, come luminarie, fuochi d’artificio e grandi artisti, i turisti e sopratutto gli avellinesi non si strappano i capelli e apprezzano comunque la città in questi giorni d’estate.

Per il concertone del 16 agosto sarebbe alle battute finali la trattativa per portare in piazza l'artista Sal Da Vinci, anche se dall'agenda del cantante pubblicato sulla sua pagina facebook in quella data sarebbe impegnato anche a Santa Maria di Castellabate. Concertone o meno la gente non ne fa una tragedia di un ferragosto in tono minore e per i più piccoli il divertimento da domani è nel piazzale dello stadio con il ritorno delle giostrine con tanto di mini ruota panoramica.