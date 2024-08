Emergenza idrica in Irpinia, le interruzioni dal 9 al 10 agosto: ecco dove A causa di diverse problematiche tecniche e dei forti assorbimenti idrici

A causa di diverse problematiche tecniche e dei forti assorbimenti idrici, numerosi comuni della provincia di Avellino saranno interessati da interruzioni nell'erogazione dell'acqua potabile nei prossimi giorni. Di seguito si riportano le comunicazioni dettagliate per ciascun comune.

Nel comune di Villanova del Battista e Zungoli, a causa della rottura della condotta adduttrice DN 200mm in Agro di Villanova del Battista, l'erogazione idrica verso i serbatoi è sospesa. I lavori di riparazione sono in corso e potrebbero protrarsi nel pomeriggio e nella serata di oggi, 9 agosto 2024, causando disservizi.

Nel comune di Trevico, a causa della riduzione delle portate dai gruppi sorgentizi di Castel Baronia, l'erogazione idrica risulta ulteriormente ridotta. La società idrica sta cercando di riequilibrare le portate distribuite anche ad altri comuni, per garantire un corretto approvvigionamento idrico. Tuttavia, potrebbero verificarsi disfunzioni nelle zone alte del paese e in quelle rurali, con possibili interruzioni anche nelle ore diurne.

A Villamaina, a seguito di forti assorbimenti idrici, è prevista la sospensione dell'erogazione dell'acqua dalle ore 22:00 del 9 agosto 2024 fino alle ore 6:00 del 10 agosto 2024 e dalle ore 22:00 del 10 agosto 2024 fino alle ore 6:00 dell'11 agosto 2024. Si potranno verificare disfunzioni nelle zone alte, pertanto si raccomanda di limitare i consumi per evitare ulteriori problemi.

Nel comune di Frigento, le frazioni di Pagliara, Mattine, Confine Nuovo, San Marco, San Cosmo, la Quarta, Piano della Croce, Via Berlinguer, Via Aldo Moro e Case Popolari saranno interessate da sospensioni idriche nelle notti del 9, 10 e 11 agosto 2024. Anche qui si invita la popolazione a contenere i consumi per evitare disservizi nelle ore diurne.

Simili sospensioni sono previste nei comuni di Sturno, Castelvetere sul Calore, Nusco, Sant'Angelo dei Lombardi (Casa di Reclusione), Taurasi, Torella dei Lombardi, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Mercogliano, Lauro, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sirignano, Summonte, Taurano, Pratola Serra, Prata Principato Ultra, Montefredane, Montemiletto (serbatoio Toppo frazione Serra), Santa Paolina (serbatoio Toppo frazione Serra), Montefusco (serbatoio Toppo frazione Serra), San Mango sul Calore e Lapio.

Le sospensioni si protrarranno generalmente dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, con possibili disservizi anche durante le ore diurne, specialmente nelle zone più alte dei comuni coinvolti. Si invita la popolazione a fare un uso corretto e parsimonioso dell'acqua per evitare ulteriori difficoltà.

La riapertura dell'erogazione avverrà gradualmente a partire dalle ore 6:00 dei giorni indicati. La cittadinanza è pertanto invitata a limitare l'uso dell'acqua ai soli scopi potabili, alimentari e igienici durante i periodi di sospensione.