Nonna Ines, l'ostetrica centenaria: Nel mio cuore tantissimi bambini e mamme Festa grande a Montefredane

Montefredane in festa per Ines Picone che ieri ha festeggiato 100 anni di vita. Ostetrica stimata e amata da intere generazioni ieri Ines è stata festaggiata da tanti parenti, amici e compaesani.

Nel giorno del suo centesimo compleanno, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla sua figura con una targa celebrativa. "Tanti auguri per i suoi primi 100 anni di vita alla signora Ines Picone, che con amore e dedizione ha contribuito a far nascere tante generazioni di montefredanesi e non solo. In questo giorno speciale, celebriamo il suo straordinario traguardo con gratitudine e affetto, augurandole ancora tanta gioia e serenità" – si legge nella dedica firmata dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.

A casa di nonna Ines si sono ritrovati il sindaco Ciro Aquino, il vicesindaco Andrea Troncone, l’assessore Rita Mauriello, i consiglieri Adriano Gaita e Alfonso Sementa, il parroco Don Tonino Dente e l’ex sindaco di Avellino, Enzo Venezia.

Presenti i figli della amata signora: Felicetto, ematologo, e Maria Antonietta, dirigente dell’Azienda Sanitaria, che con i nipoti Chiara, Valeria, Marina e Serena, e gli amici più cari hanno voluto rendere speciale la festa.

“La ricetta per vivere a lungo? Lavorare con impegno e non fermarsi mai”, ha detto con un sorriso la signora Ines, accogliendo con la sua consueta ironia gli ospiti nella sua casa. Una frase che riassume l’essenza della sua esistenza: un’esistenza fatta di sacrificio, passione, senso del dovere e amore per gli altri.