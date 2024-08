Ferragosto sottotono ad Avellino, salta anche il Palio della Botte Ieri ha sfilato soltanto il corteo dei figuranti, ma salta la gara tra le contrade

Un ferragosto sottotono, niente luminarie, concertone ancora in forse e quest'anno anche il Palio della Botte è saltato. Ieri, in programma c'era soltanto la sfilata dei figuranti delle contrade, la messa al Duomo con il dono di fiori e ceri alla Madonna per la rituale benedizione.

Purtroppo quest'anno Non si terrà invece la manifestazione proposta dal parroco della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli Don Emilio Carbone per la mancanza di fondi.